Sky - Verso Milan-Fiorentina: Allegri potrebbe schierare Athekame dal 1'

Il Milan di Max Allegri torna finalmente in campo, e lo fa dopo una sosta per le nazionali negativa dal punto di vista degli infortunati. Out Rabiot e Pulisic, i rossoneri dovranno fare di necessità virtù domenica sera a San Siro contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli, in crisi di risultati in campionati. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Allegri potrebbe optare per Atekame.

Infatti, non è al meglio nemmeno Estupinian, mentre a destra Saelemaekers è recuperato, ma non è ancora al 100%: Allegri potrebbe quindi scegliere la mossa a sorpresa Athekame al posto del belga.