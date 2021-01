Sky - Verso Milan-Juve: Dalot terzino destro, Calabria a centrocampo e Hauge in avanti

Senza Krunic e Rebic, che sono stati trovati positivi al Covid-19 e che si aggiungono agli altri assenti (Ibrahimovic, Saelemaekers, Bennacer, Gabbia e Tonali), Stefano Pioli sposterà Davide Calabria in mezzo al campo al fianco di Franck Kessie e schiererà Diogo Dalot come terzino destro. In attacco, al posto di Rebic, ci sarà Hauge.

Questa dunque la probabile formazioni milanista: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge, Leao.