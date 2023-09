Sky - Verso Milan-Newcastle: il menù del pranzo UEFA

vedi letture

Manuele Baiocchini, in collegamento su SkySport24 dal ristorante in cui è in corso il pranzo UEFA tra Milan e Newcastle, ha rivelato costa stanno mangiando i dirigenti delle due squadre: tra i piatti che sono arrivati al tavolo, ci sono tartare di manzo con colatura di alici e fichi, risotto alla parmigiana, ravioli ripieni di ricotta e spinaci, faraona arrosto con zucca e melograno, controfiletto di vitello in crosta di nocciole.