Sky - Verso Milan-Sampdoria: oggi provato Piatek titolare, probabilmente Ibra partirà dalla panchina

In collegamento su Sky Sport 24 da Milanello, Peppe Di Stefano ha fornito degli aggiornamenti sulla squadra provata da Pioli oggi in allenamento. L'allenatore rossonero ha schierato Piatek in attacco e non Ibrahimovic, mentre a centrocampo il possibile ballottaggio fra Kessie e Paquetá l'ha vinto Krunic. In difesa torna Calabria sulla destra. Lo svedese, anche se partirà dalla panchina, giocherà comunque: nel secondo tempo la sua fisicità potrebbe essere ancora più efficace. Questa la probabile formazione per la partita di domani pomeriggio contro la Sampdoria: G.Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.