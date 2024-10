Sky - Verso Milan-Udinese, al momento più Okafor di Leao

vedi letture

Possibili novità di formazione per Milan-Udinese di domani pomerriggio. A raccontarle è Peppe Di Stefano, che in diretta su Sky Sport 24 spiega come in difesa, al posto di Theo, ci sarà Filippo Terracciano. Al centro della difesa Gabbia più uno tra Tomori e Pavlovic, con il serbo che ha ottime possibilità di tornare titolare. A centrocampo la solita coppia Reijnders e Fofana, in attacco Morata guida l'attacco; dietro di lui torna titolare Chukwueze a destra, Pulisic trequartista e a sinistra una possibile sorpresa, con Okafor in vantaggio su Leao.