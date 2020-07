Sky - Verso SPAL-Milan: dubbio in attacco per i padroni di casa

Stando a quanto riportato da Manuele Baiocchini su Sky Sport 24, Luigi Di Biagio non ha ancora sciolto i dubbi in attacco per la formazione di questa sera. L'allenatore dei padroni di casa non sa se potrà far affidamento su Andrea Petagna, non al top della forma. Al suo posto potrebbe scendere in campo Floccari. Di seguito la probabile formazione: Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Fares; D'Alessandro, Murgia, Missiroli, Strefezza; Cerri, Petagna.