Sold out per Milan-Juve: rossoneri sfondano il milione e mezzo di spettatori

vedi letture

Non si può dire che il Milan stia andando bene in campionato, anzi è tutto il contrario. I rossoneri al momento occupano la settima posizione che, in una classifica così corta nelle posizioni di testa, non sarebbe neanche un problema se non fosse che i rossoneri sono leggermente più staccati: sono infatti sei i punti di distacco dalla Juventus, prossima avversaria e sesta in graduatoria a due lunghezze dalla vetta. C'è anche da dire che il Milan deve ancora recuperare la gara con il Bologna, ma anche con eventuali tre punti in più la situazione sarebbe poco differente.

Nonostante un campionato da raddrizzare, dunque, i tifosi del Milan rispondono presente. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, in vista della gara contro la Juve di sabato 23 novembre alle 18, San Siro è già sold out. Tutto esaurito alla Scala del Calcio per una delle classiche del calcio italiano. Con questo botteghino il Milan sfonderà già il milione e mezzo di spettatori in questa stagione, considerando sia il campionato che la Champions League.