Solo 5 anni fa il preliminare di Europa League contro lo Shkendija

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono passati solo 5 anni dalla sfida del 17 agosto 2017 contro i macedoni dello Shkendija. Il Milan allenato da Montella giocò l'andata dell'ultimo turno preliminare di Europa League e vinse per 6-0 in una gara senza storia. In rete per i rossoneri due volte Andrè Silva, due volte Montolivo, Borini e Antonelli. Al ritorno, una settimana dopo, il Milan avrebbe completato l'opera andando a vincere in Macedonia 0-1 in virtù del gol di Patrick Cutrone.