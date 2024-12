Solo 5 gol per Morata: i numeri in carriera dello spagnolo

vedi letture

Arrivati quasi al giro di boa della stagione, Alvaro Morata non ha realizzato tanti gol come forse ci si aspettava e come sicuramente gli si chiede: sono appena 5 le reti messe a referto tra Serie A e Champions League dal calciatore spagnolo. Di seguito il raffronto completo con tutte le stagioni precedenti del centravanti rossonero, tenendo conto che dal punto di vista realizzativo l'ultima stagione è stata la migliore dal punto di vista realizzativo con 5 gol.

2013/2014, Real Madrid: 9 gol

2014/2015, Juventus: 15 gol

2015/2016, Juventus: 12 gol

2016/2017, Real Madrid: 20 gol

2017/2018, Chelsea: 15 gol

2018/2019, Chelsea/Atletico Madrid: 15 gol

2019/2020, Atletico Madrid: 16 gol

2020/2021, Juventus: 20 gol

2021/2022, Juventus: 12 gol

2022/2023, Atletico Madrid: 15 gol

2023/2024, Atletico Madrid: 21 gol

2024/2025, Milan: 5 gol (stagione in corso)