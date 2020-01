In questa stagione, il Milan ha fatto meglio in trasferta: cinque vittorie (l’ultima a Cagliari). In casa, invece, i rossoneri hanno vinto solo due volte (poi quattro pareggi e tre sconfitte). La media punti parla chiaro: 15 punti lontano da Milano, appena 10 in casa. Come riporta Tuttosport, Ibrahimovic può aiutare il Milan a guarire dal "mal di San Siro".