Solo un pari col Maiorca, Ancelotti tuona: "Non ci sono scuse, serve più atteggiamento in difesa"

Un misero pareggio con tanto di espulsione di Mendy nel finale per eccesso di foga sono la fotografia di Maiorca-Real Madrid di ieri sera. Il risultato finale di 1-1 non soddisfa certamente le pretese del tecnico delle merengues, Carlo Ancelotti, che è stato molto critico con i suoi giocatori per aver lasciato indietro due punti importanti che creano già una distanza con il Barcellona in campionato: "Il Mallorca ha giocato una grande partita in difesa, meglio di noi, quindi il pareggio è giusto", ha esordito ai taccuini di AS.

Contro i Piratas è mancato impegno e spirito di sacrificio in fase di ripiegamento: "I giocatori devono pensare che quando si deve riconquistare la palla lo si deve fare insieme. È una partita che poteva essere persa - ha detto Ancelotti - perché non abbiamo avuto equilibrio dietro. Non abbiamo capito che l'equilibrio difensivo è molto importante. Siamo una squadra che attacca molto, ma dobbiamo difendere meglio e capire che l'equilibrio difensivo è fondamentale”.

Un passo falso che ricorda alcuni della scorsa stagione, come Ancelotti ha ricordato: “L'anno scorso ero contento di alcuni pareggi, ma non stasera, perché potevamo fare meglio. Non ci sono scuse. Abbiamo bisogno di più atteggiamento. Non abbiamo riconquistato palloni e non abbiamo pressato dopo una sconfitta. Quando si parla di difesa, si parla di impegno e di atteggiamento”. Chiosando con ulteriori critiche: "Questa partita ci aiuterà a imparare, perché è stata una partita molto chiara in cui possiamo avere problemi. La squadra era troppo aperta. Dobbiamo concentrarci di più, come facciamo di solito. Dobbiamo rimanere uniti. Non è un problema fisico, ma mentale".