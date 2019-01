SONDAGGIO MN - Piatek è il sostituto giusto di Higuain? Entra e vota

Krzysztof Piatek è un nuovo giocatore del Milan: l'accordo è stato trovato e oggi sarà ufficiale. Il polacco arriverà in rossonero per 35 milioni più bonus. La redazione di MilanNews.it chiede un'opinione ai propri lettori per carpire le sensazioni della piazza: scegliere il classe '95 è stata la scelta giusta per sostituire Higuain? E se sì, si tratta di un buon affare oppure il prezzo è troppo elevato?

