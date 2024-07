Sono tre i giocatori del Milan rimasti in Germania per l'Europeo

Prima della doppia giornata di quarti di finale a Euro 2024, erano ben cinque i rossoneri presenti ancora all'interno della competizione. Dopo le quattro gare che si sono disputate tra venerdì e sabato, il contingente milanista si riduce a tre. Sono stati eliminati sia il Portogallo di Rafael Leao che la Svizzera di Noah Okafor. Il primo ha giocato delle buone partite ma non ha lasciato il segno nè con gol nè con assist; il secondo è rimasto in panchina per la durata di tutte e cinque le partite della selezione rossocrociata.

Passano al turno successivo i francesi, che hanno eliminato proprio Leao: Mike Maignan e Theo Hernandez hanno giocato ogni minuto di questo Europeo fino ad adesso. Con loro c'è anche Olivier Giroud, rossonero fino a una settimana fa. Dall'altra parte del tabellone rimane in corsa anche Tijjani Reijnders con la sua Olanda: il centrocampista rossonero è partito dal primo minuto in ognuna delle cinque partite disputate dagli Orange fino a questo momento.