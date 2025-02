Sorrentino: "Ad aprile il doppio derby sarà molto più importante per il Milan"

L'ex portiere di Serie A Stefano Sorrentino è stato ospite negli studi di Radio 24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati e ha parlato del momento difficile che sta vivendo il portiere e capitano rossonero Mike Maignan ma non solo. L'ex estremo difensore ha espresso anche il suo parere sulla Coppa Italia e in particolare sulla semifinale che nel mese di aprile metterà di fronte (ancora una volta) Milan e Inter.

Le parole di Stefano Sorrentino sul derby di Coppa Italia: "In Italia abbiamo la brutta mentalità che la Coppa Italia sia un peso e non una gioia, all'estero non è così, da noi ancora un po' sì. Certo ad aprile sarà molto più importante per il Milan che per l'Inter quel doppio derby".