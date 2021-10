Sorrento 1945: "Mirante in questi mesi si è allenato con noi. Gli auguriamo grandi successi"

Il Sorrento 1945, tramite un post pubblicato sul profilo Twitter, ha commentato così il trasferimento di Antonio Mirante al Milan: "Ci complimentiamo con Antonio Mirante che da oggi è in forza al Milan. In questi mesi Antonio si è allenato con noi mostrando una professionalità e umiltà fuori dal comune. Siamo felici per lui e gli auguriamo grandi successi in.. rossonero!".

