Sorteggio Champions, cosa è meglio e cosa è peggio per il Milan secondo la Gazzetta

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'evento del giorno è il sorteggio di Champions League, in programma a Istanbul alle ore 18. Il Milan sarà inserito nella prima fascia insieme alle altre squadre campioni nazionali dei campionati meglio posizionati nel ranking e la vincente dell'ultima Europa League. Le insidie maggiori si trovano nella second fascia ma anche terza e quarta potrebbero regalare qualche brutta sorpresa. La Gazzetta dello Sport nel suo approfondimento dedicato, ha indicato il miglior e il peggior scenario per il Milan.

Miglior scenario: MILAN (Ita), Lipsia (Ger), Shakhtar (Ucr), Maccabi Haifa (Isr)

Peggior scenario: MILAN (Ita), Liverpool (Ing), Dortmund (Ger), Marsiglia (Fra)