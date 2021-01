Sousa: "Dalot saprà farsi spazio. A Leao serve costanza"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Helio Sousa - attuale c.t. del Bahrein ed ex selezionatore delle giovanili del Portogallo - par parlare di Dalot e Leao, ragazzi che conosce benissimo dai tempi della Nazionale portoghese Under 17, campione d’Europa nel 2016. "Se Dalot reggerà la pressione? Naturalmente. Tra club e nazionali ha sempre giocato per vincere. Credo sia uno dei giocatori del Milan con il maggior numero di titoli vinti nonostante l’età. Il Milan è la prosecuzione dell’anno passato, Dalot è arrivato in una squadra continua, con una buona base e ottimi giocatori, come Calabria: normale che debba lottare". Queste, invece, il pensiero di Sousa su Leao: "Questa è la sua più grande sfida. Potenziale incredibile, ma deve essere più costante. Anche se è già più concreto rispetto al passato, e non dimentichiamo che è ancora giovane".