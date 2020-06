Spadafora: "Ho dato il mio ok a ripresa sport di contatto. Ora serve il via libera del ministro Speranza"

Attraverso Facebook, Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha annunciato di aver dato il suo via libera allo sport di contatto: "Mi avete fatto sentire con forza, dopo che il consiglio dei ministri ha deciso lo slittamento dal 18 al 25 giugno per la ripresa degli sport di contatto, la voglia e la necessità di ricominciare. Per questo già ieri ho anticipato il mio parere favorevole alla riapertura. Manca solo l'assenso del ministro Speranza: appena lo darà si potrà ricominciare" riporta sport.sky.it.