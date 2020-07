Spadafora: "Stipulati bonus per i collaboratori sportivi. Categoria poco tutelata"

Intervenuto in diretta Facebook, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha parlato dei bonus economici stipulati per i collaboratori sportivi. Queste le sue parole: "Sono state concluse da Sport e Salute le pratiche relative ai mesi di marzo aprile e maggio per le indennità di 600 euro, stiamo aspettando alcune documentazioni, ne sono rimaste poche. E’ stato un investimento importante di centinaia di milioni di euro, ora dobbiamo pensare al mese di giugno.Poi sarà affrontato il tema dei lavoratori sportivi che hanno zero tutele. Ieri ho visto il primo testo vero e approfondito che porteremo in consiglio dei ministri entro la fine di questo mese. Avremo un testo che avrà affrontato anche tema lavoratori sportivi. Ci siamo".