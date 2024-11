Spagna, il ct De La Fuente: "Morata sta bene. Dovrebbe poter giocare la prima partita, altrimenti giocherà la seconda"

vedi letture

Nell'elenco dei convocati della Spagna per i prossimi match di Nations League contro Danimarca e Svizzera è presente anche Alvaro Morata, dimesso questa mattina dall'ospedale di Legnano dopo il trauma cranico rimediato ieri in allenamento dopo un duro scontro con Pavlovic. In merito alle condizioni dell'attaccante rossonero, Luis de la Fuente, ct della nazionale spagnolo, ha dichiarato in conferenza stampa: "Ieri ha ricevuto una forte botta, sta bene dopo gli accertamenti. C'è un protocollo e dovrebbe poter giocare la prima partita. Altrimenti, giocherà la seconda" riporta Marca.

Questo il messaggio pubblicato su Instagram da Morata: "Già a casa! Grazie mille per i vostri messaggi. Grazie a tutte le persone che lavorano in questa meravigliosa società per farci sentire sempre bene. Forza Milan".