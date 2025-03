Spalletti non lascia la Nazionale: "Vado avanti con questo gruppo nonostante quello che si dice"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Ora per il Mondiale sarà un po' più dura, ma vado avanti con questo gruppo nonostante quello che si dice". Così il ct dell'Italia, Luciano Spalletti, ricevendo il Tapiro d'Oro per l'eliminazione dell'Italia dalla Nations League. "Per quel gol lì il Tapiro ci sta bene", ha detto poi il tecnico azzurro, riferendosi al gol-beffa che ha dato il raddoppio della Germania.

"Nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che dovevano rendersi conto di ciò che stavamo facendo e che mi sarei aspettato una reazione", ha affermato poi Spalletti, che in merito al rigore prima concesso e poi tolto all'Italia ha concluso: "Non so cosa sia successo, ogni volta che faccio l'arbitro in allenamento prendo delle offese irripetibili dai calciatori, per cui non so giudicare". (ANSA).