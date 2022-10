Spezia, Gotti: "Lazio? L'anno scorso dicevano che c'erano squadre più attrezzate del Milan"

MilanNews.it

Luca Gotti, tecnico dello Spezia, si è così espresso in conferenza stampa sulla Lazio: “Non ne ho idea, ha alcuni giocatori di eccellenza, che possono ambire a qualsiasi palcoscenico. In Italia sulla carta ci sono squadre più attrezzata, ma l’anno scorso dicevano tutti la stessa cosa per il Milan. Sarri? Non ci diamo baci in bocca e ci scriviamo, non è nelle nostre corde. Ci sono cose da uomini che abbiamo capito l’uno dell’altro”.