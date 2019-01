Sport Mediaset - Clima surreale al Ferraris: tifosi del Genoa disertano lo stadio, presente la Curva Sud

Importanti aggiornamenti da Genova forniti dal collega di Sport Mediaset Claudio Raimondi. Clima surreale al Ferraris per Genoa-Milan, rivela l'emittente, dove tutto lo stadio sarà vuoto con il tifo più caldo del Genoa, la Gradinata Nord, che non si presenterà come protesta per l'orario del fischio d'inizio. Presente invece la Curva Sud a supportare il Milan nella corsa Champions League, circa 400 tifosi.