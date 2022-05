Sportitalia - Milan, aspettando closing ed extra budget

Fonte: Longari per Sportitalia

Il Milan attende i riscontri dalla nuova proprietà per fare entrare la sua sessione di mercato nel vivo, rispettando le linee guida tracciate da Paolo Maldini nella recente intervista realizzata alla Gazzetta dello Sport. Il prossimo passo sarà quello di blindare lo staff dirigenziale artefice del miracolo tricolore, per poi valutare le possibilità effettive nella sessione che verrà in relazione al budget che verrà messo a disposizione da RedBird. Le strategie sono delineate da tempo, con Botman che insiste nel voler dare assoluta priorità ai rossoneri ed attende il segnale per spingere con il Lille per vedere esaudito il suo desiderio, Al pari di Renato Sanches che pure già da tempo ha trovato una quadra con i rossoneri. L’investimento importante sarà demandato al reparto avanzato, con una sempre presente attività di scouting che potrebbe fare la differenza: il profilo di Charles De Ketelaere è stato monitorato a più riprese dagli scout rossoneri nel corso di questa stagione, dall’autunno alla primavera, lasciandosi alle spalle sempre responsi di sostanziale entusiasmo. Il costo è elevato ed il Club Brugge non ha intenzione di fare sconti, con il tanto agognato extra budget la discussione potrebbe entrare nel vivo.