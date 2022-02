Sportitalia - Milan, prove di formazione verso il Derby

Il ritorno in ritardo di Kessie dalla Coppa d’Africa non dovrebbe compromettere la possibilità che Stefano Pioli scelga di schierarlo dal primo minuto nel Derby di sabato. L’ivoriano, smaltito il problema fisico che tanta preoccupazione aveva destato in Pioli dovrebbe partire dall’inizio al fianco di Tonali nel cuore del centrocampo rossonero. Alle loro spalle l’accoppiata centrale sarà composta da Kalulu e Romagnoli, con Calabria e Theo Hernandez a completare il quartetto. Davanti tutto confermato, con Giroud a fare da riferimento centrale. Brahim Diaz sarà il trequartista centrale, mentre le aspettative maggiori saranno affidate a Rafel Leao. Potenziale uomo Derby che già in passato ha saputo come far male all’Inter.