Sportitalia - Milan, tra il grande obiettivo arretrato e la pista in uscita davanti

Il Milan prosegue la sua ricerca di mercato che coinvolge principalmente la retroguardia. Il nome più ambito è ovviamente quello di Sven Botman per il quale c’è però da fare riferimento ad una concorrenza di primissimo livello oltre che una valutazione che non si schioda dai 30 milioni di euro per iniziare a discutere. Ambiziosa ma complicata la prospettiva di poterci arrivare già nell’immediato, ed allora attenzione alle piste alternative che pure verrebbero prese in esame soltanto nel momento in cui diventasse evidente l’impossibilità di raggiungere il centrale olandese. Per il mercato avanzato resta vivo, in uscita, il nome di Castillejo: lo spagnolo è un obiettivo concreto del Genoa che deve cercare di rivoluzionare la squadra per garantire a Shevchenko un’ossatura più solida sulla quale lavorare per la salvezza.