Sportitalia - Pedulla: "La professionalità di Higuain non si discute"

Alfedo Pedullà, negli studi di Sportitalia, ha parlato di Higuain: “È chiaro che Higuain è partito con il Milan, ha fatto quello che deve fare. Mercoledì giocherà a Gedda, vediamo se poi accadrà qualcosa. La sua professionalità non si discute, ma Gattuso ha parlato come parlava per Bonucci: “Fino a che sarà qui”. Le sue parole sono le stesse, magari poi l’epilogo può essere diverso. Oggi il Monaco ha ufficializzato Fabregas, ma per il centrocampista il Chelsea può aspettare perché per il budget l’attaccante ha la precedenza, sapendo che poi per Higuain dovrebbe spendere”