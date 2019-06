Sportmediaset - Boban sarà una figura intermedia tra Maldini e Gazidis

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, è ancora da capire il ruolo che avrà Zvonimir Boban avrà al Milan. Si presume che possa essere una figura intermedia tra Maldini e Gazidis, con competenze in entrambi i settori, sportivo e manageriale, per supportare entrambi i dirigenti. Frederic Massara dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo del Milan, ma non da secondo come con il suo mentore Sabatini o con Monchi. Il suo primo mercato in rossonero, si preannuncia movimentato. I primi nomi, in accordo con Giampaolo, sono abbastanza intuibili: Dennis Praet e Joachim Andersen della Sampdoria.