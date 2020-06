Sportmediaset - Ibra vuole recuperare in tempo per Lecce-Milan, staff medico più cauto

Secondo quanto riferito da Sportmediaset su Italia Uno, Zlatan Ibrahimovic vuole provare l'impresa e lavora per rientrare in tempo per la ripresa del campionato, ovvero la sfida contro il Lecce del 24 giugno. Lo svedese ci crede, considerando che il recupero dall'infortunio al polpaccio sta procedendo senza intoppi. Lo staff medico è sicuramente più cauto, volendo evitare ricadute: di conseguenza Milan-Roma del 28 giugno è un obiettivo sicuramente più realistico per il rientro di Ibra.