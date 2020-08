Sportmediaset - Ibrahimovic, il rinnovo con il Milan è vicino: le cifre

Nel corso dell'edizione odierna di Sportmediaset, il telegiornale sportivo ha parlato del rinnovo di Ibrahimovic. Questo il contenuto del servizio: "L'accordo per il rinnovo di Ibrahimovic è ad un passo, nelle prossime ore si arriverà alla stretta finale. La disponibilità a trovare punti di convergenza sono tanti: dalle parole di Maldini alla disponibilità dello svedese. Ibrahimovic oltre alle lodi e ai riconoscimenri da leader, richiederà attraverso il suo agente Raiola un contratto da top player. Lo svedese chiede 6 milioni mentre il fondo Elliott propone una parte fissa di 4 milioni di euro con la presenza di ricchi bonus sia legati ai risultati della squadra che a risultati personali. Il nodo non riguarda la durata che dovrebbe basarsi su una stagione, trovare l'intesa quindi non sembra impossibile. La conferma di Ibrahimovic potrebbe anche portare maggiore attrattiva al club, utile anche per il calciomercato."