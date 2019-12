Sportmediaset - L'arrivo di Ibrahimovic non cambierà necessariamente il modulo di Pioli

Come riportato da Sportmediaset su Italia Uno, pochi minuti fa, l'attesa per il ritorno di Ibrahimovic in Italia sta per finire. Lo svedese, come è noto, arriverà il 2 Gennaio per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto con i rossoneri. Il campione ex Galaxy è il leader che manca ad una squadra che ha difettato spesso di personalità ma non cambierà necessariamente il modulo dei rossoneri. Pioli, tuttavia, dovrà pensare ad un assetto tattico in grado di valorizzare le incredibili qualità del finalizzatore svedese.