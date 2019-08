Secondo quanto riferito da ‘SportMediaset’ Rafael Leão è pronto al debutto con la maglia rossonera. L’ex attaccante del Lille ha impressionato tutti a Milanello come spalla di Piatek, questa sera alle 20:45 il Milan giocherà la sua prima storica partita in Kosovo contro il Feronikeli, e lì il portoghese avrà modo di mettersi finalmente in mostra davanti a tutti i suoi nuovi tifosi.