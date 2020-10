Sportmediaset - Milan, Ibrahimovic tiene viva l'attenzione per il derby: ballottaggi di formazione sulla trequarti

Sportmediaset, nell'edizione odierna del telegiornale sportivo, ha fatto il punto sul Milan alla vigilia del derby. A Milanello si respira fiducia, vivendo la partita con più ottimismo rispetto agli anni passati. Dall'ultima vittoria nel 2016 si sono avvicendate 3 proprietà e 6 allenatori con Pioli che cercherà di invertire la rotta negativa. Ibrahimovic tiene alta l'attenzione con la squadra per cercare di non commettere gli stessi errori di febbraio. Ultimi dubbi di formazione per l'allenatore emiliano con Saelemaekers in ballotaggio con Leao per prendere il posto di Rebic. A destra, invece, dubbi tra Castillejo e Brahim. Sulle scelte definitive potrebbe pesare l'ultimo giro di tamponi di questa sera.