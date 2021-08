SportMediaset - Milan, la cessione di Hauge per arrivare a Vlasic

Jens-Petter Hauge è in uscita dal Milan. Dopo una sola stagione, il centrocampista norvegese è sul mercato ed è molto vicino all'Eintracht Francoforte. I tedeschi hanno messo sul piatto 12 milioni di euro, che verrebbero utilizzati dalla dirigenza rossonera per arrivare a Vlasic. Sul giocatore del CSKA Mosca c'è anche lo Zenit, che ha presentato un'offerta pari a 25 milioni di euro. Monetizzando però, il Milan potrebbe pareggiare l'offerta del club russo, puntando anche sulla volontà del giocatore che ritroverebbe in rossonero anche Ante Rebic, suo compagno in nazionale. A riportarlo è SportMediaset.