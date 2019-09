SportMediaset - Milan, Rebic è in forma ma difficilmente sarà titolare contro il Verona

Nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, Claudio Raimondi ha spiegato che, in vista della sfida di domenica in casa del Verona, ci sarebbe la tentazione di mettere subito in campo Ante Rebic, che in nazionale ha dimostrato di essere in forma. Il croato sogna il debutto contro la sua ex squadra, anche se vederlo subito titolare si scontra con il manifesto di Giampaolo che qualche giorno fa aveva dichiarato che prima di giocare nella sua squadra un calciatore deve capire tante cose della sua filosofia di calcio.