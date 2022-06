Sportmediaset - Milan, Saelemaekers e Rebic possono partire: servono 20 milioni a testa

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I colleghi di Sportmediaset, durante l’edizione odierna del TG sportivo, hanno parlato del mercato del Milan. Claudio Raimondi ha riferito quelle che sono le ultime notizie per quel che riguarda le uscite dei rossoneri dicendo: “Per una cifra vicina ai 20 milioni di euro Saelemaekers può lasciare il Milan. Stessa cosa vale per Rebic dato che con l’arrivo di Origi, con Giroud e con Ibrahimovic, il croato potrebbe trovare ancora meno spazio. Anche per lui serve una cifra intorno ai 20 milioni. Il Diavolo potrebbe fare cassa anche con Castillejo che piace al Valencia di Gattuso. Il Basaksehir vorrebbe riscattare il difensore Duarte ma ha chiesto uno sconto rispetto ai 5 milioni pattuiti per il prestito dell’ex Flamengo. Il Trabzonspor ha chiesto invece informazioni su Ballo-Touré. E non è tutto perché Paolo Zanetti, dopo averlo allenato a Venezia, vorrebbe con sé Caldara anche a Empoli. Se dovessero essere perfezionate tutte queste cessioni, il Milan potrebbe realizzare un tesoretto di 55 milioni di euro”.