SportMediaset - Milan, troppe rimonte subite: persi 7 punti pesanti in campionato

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, nelle ultime settimane, il Milan scompare nella ripresa. A Milanello, Pioli e il suo staff stanno cercando di capire i motivi di questi cali. Il Diavolo, contro Lecce, Inter e Fiorentina, si è fatto rimontare e ha lasciato per strada 7 punti pesanti, con i quali invece sarebbe ancora in corsa per un posto in Champions League. Paura, fragilità e anche un po' di stanchezza dietro a questi cali nei secondi tempi: ci sono infatti alcuni giocatori, come per esempio Theo Hernandenz, che giocano praticamente sempre e non si sono mai fermati. Servirebbe un po' di turnover, ma per Pioli probabilmente le riserve non sono al livello dei titolari. Nelle ultime tre partite, la panchina è stata sottoutilizzata: 90' (su 270') per Calabria, 78' per Paquetà, 27' per Bonaventura, 12' per Leao, 9' per Saelemaerkers, 1' per Daniel Maldini e zero minuti per Laxalt, rientrato a gennaio in rossonero da prestito al Torino.