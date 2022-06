Sportmediaset - Sono ore calde per Acerbi al Milan: servono 5 milioni per strapparlo alla Lazio

MilanNews.it

Claudio Raimondi, collega di Sportmediaset, ha riferito quelle che sono le ultime notizia riguardanti Francesco Acerbi in chiave Milan. Raimondi ha detto: “Sono ore calde per Acerbi. Si va verso un accordo con la Lazio. Sarebbe un ritorno dato che era già stato in rossonero nel 2012/2013. Questo sarebbe un rinforzo d’esperienza. C’è già l’accordo con il giocatore, manca quello con la Lazio ma si parla di 5 milioni di euro. Poi Gabbia può finire alla Sampdoria in prestito oneroso con obbligo di riscatto”.