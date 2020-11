SportMediaset - Super Kessie: l'ivoriano è il simbolo del rinascimento rossonero dopo il primo lockdown

L'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno esalta oggi Franck Kessie, che viene definito come "il simbolo del rinascimento rossonero dal primo lockdown in poi". Dopo qualche incomprensione iniziale con Pioli, l'ivoriano è diventato un punto fermo del Milan, soprattutto dopo il cambio di modulo e il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1: l'ex Atalanta ha dimostrato di trovarsi di più a suo agio in un centrocampo a due che da mezzala. In estate, l'Inter ha provato a prenderlo attraverso uno scambio con Vecino e anche Gattuso lo avrebbe voluto portare nel suo Napoli. Kessie, che ha un contratto fino al 2022, continua ad essere nel mirino di alcuni club inglesi, ma difficilmente il Milan rinuncerà a lui.