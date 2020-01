SportMediaset - Verso Milan-Torino: Ibra in panchina, davanti Leao e Rebic

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, questa sera contro il Torino, nel match valido per i quarti di Coppa Italia, Zlatan Ibrahimovic dovrebbe partire dalla panchina ed entrare poi a partita in corso in caso di necessità. Con lo svedese fuori dalla formazione titolare, in attacco spazio quindi dal primo minuto alla coppia composta da Rebic e Leao.