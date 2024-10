Squalifica Theo: attesa nel pomeriggio la sentenza del Giudice Sportivo

vedi letture

Fiorentina-Milan non è stata la miglior serata di Theo Hernandez, per usare un eufemismo. Rigore causato, poi parato da Maignan, rigore sbagliato, parato da De Gea, prestazione sottotono, assist casuale per il gol di Pulisic e infine un'espulsione totalmente non necessaria dopo il triplice fischio: il terzino è andato a muso duro con Pairetto, che gli ha sventolato il rosso davanti agli occhi.

Un comportamento non adeguato per chi indossa la fascia da capitano del Milan, anche perché così salterà (almeno) le prossime due partite: le giornate di squalifica per espressioni ingiuriose od insultanti nei confronti del direttore di gara solitamente sono due. Problemi su problemi, visto che in rosa non c'è un altro terzino sinistro di ruolo e Calabria è infortunato.

Oggi è atteso il responso del Giudice Sportivo.