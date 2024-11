Sta tornando il vero Leao? Numeri in crescita: le sue statistiche finora

vedi letture

Il gol di Rafael Leao, segnato ieri sera con la maglia del Portogallo contro la Polonia, è l'immagine di un nuovo Rafael Leao: una rete stupenda che unisce le caratteristiche tipiche del talento lusitano - strapotere fisico e velocità con un coast-to-coast da area ad area - a posizioni e gesti inediti - partenza dal lato destra e gol di testa dopo inserimento - che potrebbero voler dimostrare come il ragazzo abbia capito che può essere determinante in ogni parte del campo e in qualsiasi modo.

Dopo alcuni mesi iniziali turbolenti, in cui Leao ha dovuto ambientarsi con un nuovo allenatore e adattarsi a un nuovo modo di giocare, adesso il numero 10 sembra aver raggiunto una nuova consapevolezza. E il gol di ieri lo dimostra: una sintesi di quello che è sempre stato e di quello che può ancora esprimere. Lo stesso Rafa, a inizio settimana, direttamente dal ritiro del Portogallo aveva come messo una pietra sopra l'ultimo periodo, pronto a guardare il futuro.

"Non ho nulla contro Fonseca. È una questione risolta. Non mi piace stare in panchina, mi piace sempre aiutare la squadra. Le decisioni le deve prendere l'allenatore. Sia in Nazionale che al Milan, io cerco di dare sempre il massimo per aiutare la mia squadra". E il futuro dice che il Milan ha un grande bisogno del suo miglior talento per risalire una classifica che al momento non sorride.

I numeri in stagione

Con la maglia del Milan, Leao in questa stagione ha segnato 3 gol e messo a segno 4 assist. Numeri non ancora top ma che siamo certi potranno aumentare in queste prossime partite.