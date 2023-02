Stadi, in Europa i nuovi impianti negli ultimi 15 anni sono 187. In Italia 5

MilanNews.it

L'Italia del calcio è in crisi a livello economico e, di conseguenza, anche sotto il profilo sportivo. La Stampa oggi in edicola ha evidenziato un dato preoccupante ma che fa da cartina tornasole della situazione attuale: negli ultimi 15 anni in Europa sono stati costruiti ben 187 nuovi stadi, in Italia nello stesso lasso di tempo i nuovi impianti sono stati solo 5. Un dato che dovrebbe far riflettere anche circa tutta la situazione che Milan e Inter sono obbligati a tirare avanti da più di tre anni ormai con il Comune di Milano per il progetto del nuovo stadio.