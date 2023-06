Stadio Milan a San Donato: l’opposizione vuole vederci chiaro e chiede chiarimenti al sindaco

MilanNews.it

Il Milan sembra aver trovato l'area dove costruire il suo nuovo stadio, vale a dire l'area San Francesco a San Donato Milanese. Il club di via Aldo Rossi sarebbe sarebbe sempre più orientato a realizzare il nuovo impianto su questo terreno e per questo l'opposizione nel Consiglio Comunale di San Donato ha depositato un'interrogazione per chiedere chiarimenti al sindaco Francesco Squeri: "Nell’interrogazione urgente che abbiamo presentato - fanno sapere i firmatari Gina Falbo e Gianfranco Ginelli - chiediamo certezze circa l’identità del soggetto con cui il Comune si sta relazionando.

In particolare se l’interlocutore sia ancora la società Sportlifecity srl nella qualità di promittente acquirente di ASIO srl e mandataria della stessa in forza di procura speciale e, qualora la situazione sia cambiata, di essere messi a conoscenza del nuovo soggetto giuridico con cui l’amministrazione si sta relazionando, la qualità del medesimo e la data in cui sia intervenuto tale mutamento. Vogliamo inoltre essere messi a conoscenza di quale sia, al momento, lo stato delle trattative circa il programma di intervento e l’ipotesi di realizzazione dello stadio del Milan presso l’area San Francesco" riporta 7giorni.info.