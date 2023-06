MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All'indomani dell'ultima partita della stagione contro il Verona, Rafael Leao, che ha deciso la sfida con una doppietta, ha pubblicato un post su Instagram per salutare i tifosi rossoneri che in questa stagione hanno riempito in ogni partita casalinga lo stadio di San Siro: "A presto San Siro!".