Stam: "Maldini? Leggenda. Orgoglioso di aver giocato con lui nel Milan"

Intervistato dal magazine settimanale de La Gazzetta dello Sport 'SportWeek', l'ex Milan Jaap Stam ha dato seguito alla rubrica della rosea "top 11 di ex giocatori", svelando le sue preferenze costruendo una formazione ricca di giocatori fortissimi ed ex rossoneri, utilizzando come modulo il più classico dei 4-3-3. Queste le sue scelte:

TOP XI STAM (4-3-3): van der Sar: Cafu, Nesta, Maldini, Irwin; Scholes, Kean, Pirlo; Giggs, Bergkamp, Ronaldo.

Stam ha anche rilasciato qualche commento sui suoi ex compagni del Milan inseriti in formazione, dicendo: "Cafu difendeva e attaccava come pochi. I suoi cross erano perfetti, era sempre sorridenti. Nesta? Conosciuto alla Lazio e ci siamo ritrovati al Milan. Elegante, veloce, unico nell'anticipo. Avevamo un gran feeling in difesa: un top assoluto. Maldini? Leggenda. Orgoglioso di aver giocato con lui nel Milan. Intelligente, completo, carismatico: bellissima persona. Pirlo? Calmo e mai sotto pressione palla al piede un maestro nel leggere le situazioni e nel servire assist".