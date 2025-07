Stankovic al Brugge, Jashari al Milan? Moretto: "Le due cose non c'entrano nulla"

Intreccio di calciomercato tra Brugge e Milano. E questa volta non riguarda solo il Milan. Da un lato i rossoneri sono in pressing (e in attesa) da settimane per cercare di strappare al club belga Ardon Jashari, centrocampista svizzero che è stato messo in cima alla lista del mercato da Tare e Allegri; dall'altro, c'è l'Inter che sta cedendo Stefan Stankovic, centrocampista, proprio al Club Brugge in un'operazione da 9.5 milioni di euro in cui la squadra di Chivu godrà di percentuale su rivendita e diritto di recompra.

Matteo Moretto, nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato di entrambe le trattative. Logicamente, si potrebbe pensare che con l'entrata di un centrocampista (Stankovic), il Brugge ora può venderne un altro (Jashari): non la pensa così l'esperto di mercato. Moretto sottolinea: "Voglio ribadire un concetto: il trasferimento di Stankovc al Brugge non è correlato al passaggio di Jashari al Milan. Le due operazioni sono totalmente slegate, anche in termini tattici oltre che economici. Le due cose non c'entrano nulla. Il Milan non sembra intenzionato a rilanciare, almeno a oggi 21 luglio, perché spera che la volontà del ragazzo possa portare a un lieto fine".