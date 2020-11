Stasera Bosnia-Italia: possibile sfida Krunic-Donnarumma

Stasera, allo Stadion Grbavica di Sarajevo, l'Italia sfiderà in trasferta la Bosnia nell'ultima gara del girone di Nations League. Gli azzurri si giocheranno il primato nel proprio raggruppamento, mentre i padroni di casa sono matematicamente ultimi in classifica. Ci sarà anche un possibile confronto rossonero: tra le fila di Evani, oltre Donnarumma, sono presenti Romagnoli e Calabria, mentre tra i Dragoni potrebbe scendere in campo Krunic.