Stasera Italia-Spagna. Nessun ko azzurro nelle 28 gare disputate al Meazza. Ma quello 0-0...

A 400 giorni dall'inizio del Mondiale, stasera a Milano va in scena la semifinale della Nations League tra Italia e Spagna. Al Meazza - sottolinea il Corriere dello Sport - l’Italia non ha mai perso nelle 28 partite giocate (22 vittorie, 6 pareggi, 76 gol fatti, 7 subiti) mentre a Milano l’ultimo ko risale al 1925 contro l’Ungheria, in Viale Lombardia. Pesa naturalmente su San Siro il peggiore degli 0-0, quello del 13 novembre 2017, contro la Svezia che costò agli azzurri la mancata qualificazione. Inoltre, come dato da ribaltare, c’è il fatto che nelle ultime cinque partite al Meazza la Nazionale abbia sempre pareggiato, con tre 0-0 consecutivi finali (l’ultimo, proprio in Nations League, contro il Portogallo, il 17 novembre 2018, risultato che lanciò i lusitani verso la prima Final Four del torneo, vinta poi in casa il 9 giugno 2019, battendo l’Olanda).