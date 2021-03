Subito in campo, dopo quasi cinque anni. Ibrahimovic è pronto a riprendersi anche la Svezia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'assenza di Marcus Berg, infortunato, consegna in tutta probabilità a Zlatan una maglia da titolare. Dovrebbe essere Ibra, dunque, a guidare l'attacco della Nazionale svedese nel match di questa sera contro la Georgia.